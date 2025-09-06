استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي،صباح اليوم السبت ، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان في تعاملات بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 142650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.