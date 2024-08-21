استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 149300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ،وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الثلاثاء .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 149300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149200 دينار مقابل 100 دولار.