استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ،وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 149750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة سعر البيع 150550 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 150350 دينارا مقابل 100 دولار.