استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا اذ بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار.