استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد ،و ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 149400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ،وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 149450 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.