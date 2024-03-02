استقرار أسعار الدولار ببغداد و ارتفاعها في أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد ، يوم السبت، وارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا طفيفا فقد بلغ سعر البيع 151000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150700 دينار مقابل 100 دولار.