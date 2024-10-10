استقرار أسعار الدولار ببغداد و ارتفاعها في اربيل مع الإغلاق بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم الخميس، و ارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 153800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152750 ديناراً مقابل 100 دولار

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 153850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153750 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.