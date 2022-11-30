استقرار أسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 149500 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن أسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 149400 دينار، وبلغ سعر الشراء 149300 دينار لكل 100 دولار.