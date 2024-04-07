استقرار أسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وانخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147600 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم امس السبت 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 147300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار.