استقرار أسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد فيما انخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 153300 دينار مقابل 100 دولار ، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 153600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.