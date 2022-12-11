استقرار أسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في اربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 150150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 150100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.