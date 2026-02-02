استقرار أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها في أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد فيما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 149000 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 148950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148750 دينارا مقابل 100 دولار.