استقرار أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها في أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، استقرارا في أسعار صرف الدولار الأمريكي، في حين ارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 149,800 دينارا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت يوم أمس السبت.

وأضاف مراسلنا أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 150,750 دينارا، بينما سجل سعر الشراء 148,750 دينارا لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الدولار ارتفاعا طفيفا، إذ بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 149,950 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 149,850 دينارا.