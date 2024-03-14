استقرار أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار ، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد ،وارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الأربعاء .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة فقد سعر البيع 150200 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار.