استقرار أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم الخميس، في أسواق بغداد فيما ارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 153100 دينار مقابل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا مقابل 100 دولار و سعر الشراء 153650 دينارا مقابل 100 دولار.