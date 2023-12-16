استقرار أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها بشكل طفيف في أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم السبت، وارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 155900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 156750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 154750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 156150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156050 ديناراً مقابل 100 دولار.