استقرار أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها بشكل "طفيف" في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا في محلات الصيرفة سعر البيع 145500 دينار مقابل 100 دولار، و سعر الشراء 145400 دينار مقابل 100 دولار.