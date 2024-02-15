استقرار أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها بشكل طفيف في اربيل

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم الخميس، في اسواق بغداد، و ارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الأربعاء .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا بشكل طفيف في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 152250 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 152150 دينارا مقابل 100 دولار.