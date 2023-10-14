استقرار أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها بشكل طفيف في اربيل

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم السبت، في أسواق بغداد، بينما ارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 160400 دينار مقابل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار ليوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن الأسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 161500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 159500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل في محال الصيرفة سعر البيع 160600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 160300 دينار مقابل 100 دولار.