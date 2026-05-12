استقرار حذر لأسعار الذهب وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار الذهب، صباح الثلاثاء، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية وتقييم التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

واستقر الذهب الفوري عند 4732.89 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.3% لتصل إلى 4742.40 دولار.

وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأميركي اشار فيها إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران “على وشك الانهيار”، بعد استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن شروط إنهاء الحرب.

وفي الوقت نفسه، واصل الدولار الأميركي مكاسبه، بينما ارتفعت أسعار النفط بفعل المخاوف المرتبطة بالإمدادات في الشرق الأوسط، ما عزز توقعات استمرار الضغوط التضخمية.

كما خفّض كل من Bank of America وGoldman Sachs توقعاتهما بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار قوة سوق العمل.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 86.08 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.6% إلى 2098.25 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% إلى 1494 دولاراً