استقرار تصدير النفط العراقي وتراجع وارداته خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ استقرت صادرات النفط الخام العراقية لشهر كانون الاول الماضي، على الرغم من زيادة حصة إنتاج أوبك+، فيما تراجعت وارداته المالية .

واظهرت بيانات شركة تسويق النفط" سومو"، أن الصادرات العراقية في كانون الاول الماضي باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان ارتفعت بشكل طفيف وبنسبة 0.12 بالمئة حيث بلغت 3.277 مليون برميل يومياً مقارنة مع 3.273 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني.

وزادت حصة انتاج العراق بموجب اتفاقية الإمدادات بين أوبك وحلفائها إلى 4.237 مليون برميل في اليوم في كانون الاول من 4.193 مليون برميل في اليوم في تشرين الثاني حيث واصل أعضاء التحالف المكون من 23 عضوا تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في الشهر.

فيما ستبلغ حصة العراق في كانون الثاني 4.281 مليون برميل في اليوم.

وتراجعت الصادرات من وسط وجنوب العراق 0.47 بالمئة إلى 3.180 مليون برميل يوميا، فيما ارتفعت صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي 27.94 بالمئة إلى 87 الف برميل يوميا من 68 الف برميل في تشرين الثاني.

وبلغت ايرادات العراق من مبيعات النفط في كانون الاول 7.037 مليار دولار بمعدل سعر يزيد عن 72 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ 7.610 مليار دولار حصل عليها في تشرين الثاني من خلال بيع نفطه بمتوسط سعر 77.510 دولارًا للبرميل.

ومن المرجح أن يوافق تحالف أوبك + على زيادة 400 ألف برميل في اليوم في حصص الإنتاج لشهر شباط عندما يجتمع الوزراء مرة أخرى في 4 كانون الثاني حسب ما يراه عدد من المحللين وخبراء الطاقة.