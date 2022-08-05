استقرار بأسعار النفط

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط في الجلسة السابقة، حيث كانت السوق تتعامل مع المخاوف من نقص الإمدادات وتباطؤ الطلب.

ارتفع خام برنت 13 سنتًا أو 0.1٪ إلى 94.25 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا أو 0.3٪ إلى 88.81 دولارًا للبرميل.

تعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع مع قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب ، على الرغم من علامات شح المعروض أبقت أدنى الأسعار.

رويترز