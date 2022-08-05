سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار بأسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-05T06:12:03+0000
استقرار بأسعار النفط

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط في الجلسة السابقة، حيث كانت السوق تتعامل مع المخاوف من نقص الإمدادات وتباطؤ الطلب.

ارتفع خام برنت 13 سنتًا أو 0.1٪ إلى 94.25 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا أو 0.3٪ إلى 88.81 دولارًا للبرميل.

تعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع مع قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب ، على الرغم من علامات شح المعروض أبقت أدنى الأسعار.

رويترز

related

الحكومة العراقية توجه بمتابعة اسعار النفط بعد الانخفاض الحاد لأسعار الخام

Date: 2020-03-10 13:03:47
الحكومة العراقية توجه بمتابعة اسعار النفط بعد الانخفاض الحاد لأسعار الخام

أسعار النفط تقفز فوق 123 دولاراً للبرميل

Date: 2022-05-31 04:48:19
أسعار النفط تقفز فوق 123 دولاراً للبرميل

انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

Date: 2022-08-04 04:58:25
انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

النفط العراقية توضح أسباب ارتفاع أسعار الخام

Date: 2022-01-24 12:53:08
النفط العراقية توضح أسباب ارتفاع أسعار الخام

خفيف البصرة يتراجع والثقيل يعاود الارتفاع

Date: 2021-11-25 11:05:48
خفيف البصرة يتراجع والثقيل يعاود الارتفاع

إرتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 54 دولاراً

Date: 2021-01-06 05:23:45
إرتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 54 دولاراً

إنخفاض أسعار النفط بعد إصابة ترامب بكورونا

Date: 2020-10-02 08:55:39
إنخفاض أسعار النفط بعد إصابة ترامب بكورونا

ارتفاع اسعار النفط قبل اجتماع اوبك÷

Date: 2021-07-01 05:17:44
ارتفاع اسعار النفط قبل اجتماع اوبك÷