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استقرار بأسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-08T08:24:30+0000
استقرار بأسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (8 تشرين الثاني 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 340 الف دينار، وسعر الشراء 336 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 310 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 306 ألف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و 350 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الفاً و 320 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 400 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 355 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 305 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

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