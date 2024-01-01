استقرار بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي انخفاضاً، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 439 ألف دينار، وسعر الشراء 435 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 409 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 405 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 ألف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 410 آلاف دينار و420 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 510 آلاف دينار، وعيار 22 سعر بيع 470 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.