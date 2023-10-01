استقرار بأسعار الذهب ببغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (1 تشرين الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 403 آلاف دينار، وسعر الشراء 399 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 373 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 369 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 475 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 415 ألف دينار، وعيار 18 بيع 355 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.