استقرار بأسعار الذهب في بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (19 تشرين الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 403 آلاف دينار، وسعر الشراء 399 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 373 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 369 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار، وسجل عيار 22 بيع 470 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.