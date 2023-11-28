استقرار بأسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 440 الف دينار، وسعر الشراء 436 الف دينار".

وأشار مراسلنا، إلى أن "سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 410 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 406 آلاف".

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، بين مراسلنا أن "سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 ألف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 410 آلاف و420 الف دينار".

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار، وسجل عيار 22 بيع 470 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.