استقرار بأسعار الذهب عالمياً

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تركيز المتعاملين الحذرين إلى حد كبير على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول المرتقبة تلمسا لمؤشرات على مسار رفع الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت جرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1872.79 دولارا للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1887.70 دولارا للأوقية.

ويركز المستثمرون على كلمة باول في مؤتمر للمركزي الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء، كما سيتابع المعنيون بالسوق مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء لمعرفة مؤشرات أكثر على السياسة النقدية للبنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.59 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1080.91 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1781.14 دولارا للأوقية.