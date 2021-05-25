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استقرار بأسعار الدولار في بغداد وارتفاع طفيف في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-25T07:32:42+0000
استقرار بأسعار الدولار في بغداد وارتفاع طفيف في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الاسعار نفسها التي سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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