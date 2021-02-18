استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد و اقليم كوردستان يوم الخميس (18 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الأسعار نفسها التي سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرار ايضا حيث بلغ سعر البيع 146200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146000 دينار لكل مائة دولار امريكي.