استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد و اقليم كوردستان يوم الخميس (18 شباط 2020).
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وهي الأسعار نفسها التي سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الأربعاء.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرار ايضا حيث بلغ سعر البيع 146200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146000 دينار لكل مائة دولار امريكي.