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استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-04T07:12:52+0000
استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح السبت الماضي 147150 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار.

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