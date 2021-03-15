استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت الاسعار في إقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وهو السعر نفسه الذي سجلته بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145300 دينار لكل مائة دولار امريكي.