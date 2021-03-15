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استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-15T07:10:46+0000
استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت الاسعار  في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهو السعر نفسه الذي سجلته بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145300 دينار لكل مائة دولار امريكي.

 

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