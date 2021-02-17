استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها بشكل طفيف في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد،فيما ارتفعت بشكل طفيف في اقليم كوردستان اليوم الاربعاء ( 17 شباط 2020).
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وهي نفس الأسعار التي سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء .
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 146300 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146000 دينار لكل مائة دولار امريكي.