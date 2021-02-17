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استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها بشكل طفيف في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-17T07:57:58+0000
استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها بشكل طفيف في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت  أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد،فيما ارتفعت بشكل طفيف في اقليم كوردستان اليوم الاربعاء ( 17 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي  سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء . 

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 146300 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146000 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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