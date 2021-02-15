استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان اليوم الاثنين ( 15 شباط 2020).
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وهي نفس الاسعار التي سجلتها بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح امس الاحد .
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 145250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً ايضاً حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145800 دينار لكل مائة دولار امريكي.