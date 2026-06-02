استقرار النفط وسط ترقب محادثات واشنطن وطهران ومخاوف مضيق هرمز

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، محافظةً على معظم مكاسبها القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة، وسط حالة ترقب في الأسواق بشأن مصير المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاوف من استمرار التوترات التي قد تؤثر على حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف بمقدار 6 سنتات لتصل إلى 95.04 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً إلى 91.99 دولاراً للبرميل، بعدما سجل الخامان مكاسب تجاوزت 5% خلال الجلسة الماضية.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الأسواق تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، بعد تضارب التصريحات بشأن استمرارها، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات لا تزال جارية، في حين أفادت تقارير إيرانية بتعليق المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

كما عززت المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز حالة الترقب، في ظل تهديدات إيرانية سابقة وتأثير أي اضطراب محتمل على إمدادات النفط والغاز العالمية، لا سيما أن المضيق يعد ممراً رئيسياً لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويرى محللون أن استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل المفاوضات بين واشنطن وطهران سيبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة في أسعار النفط، ما يرجح استمرار تقلب الأسواق خلال الأيام المقبلة.