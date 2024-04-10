استقرار النفط وبرنت دون 90 دولاراً

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط ،اليوم الأربعاء، بعد يومين متتاليين من الخسائر، إذ أدى الجمود في محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تجديد حالة عدم اليقين بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط، وهو ما عوض زيادة أكبر من المتوقع في الخام الأمريكي.

وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا إلى 89.49 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 85.31 دولارا.

وظلت أسعار الخامين القياسيين منخفضة بنحو 1.8% عن نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الناجمة عن احتمال استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة لفترة أطول، وجذب المزيد من الدول.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الحكومية الأمريكية الرسمية في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وبشكل منفصل، رفعت الحكومة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي، رفعت الحكومة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي، متوقعة زيادة قدرها 280 ألف برميل يوميا إلى 13.21 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 20 ألف برميل يوميا عن توقعات سابقة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

مع ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 88.55 دولارًا للبرميل في عام 2024، ارتفاعًا من توقعات سابقة عند 87 دولارًا للبرميل.