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استقرار النفط مع توقف ثلث إنتاج الخام الأمريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-17T05:20:05+0000
استقرار النفط مع توقف ثلث إنتاج الخام الأمريكي

شفق نيوز/ استقر النفط يوم الاربعاء، مع حدوث موجة باردة وأزمة طاقة في الولايات المتحدة تسببت في توقف حوالي ثلث إنتاج النفط الخام في البلاد.

قال تجار ومسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن درجات الحرارة المتجمدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء وسط الولايات المتحدة ، مما أدى إلى توقف 3.5 مليون برميل يوميًا أو أكثر من الإنتاج. 

واستقر خام غرب تكساس الوسيط لتسليم مارس بنسبة 0.01 ٪ إلى 60.06 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 05:05 صباحًا بتوقيت غرينتش.

وارتفع برنت بشكل طفيف لشهر أبريل / نيسان 0.16٪ إلى 63.45 دولاراً في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد إغلاقه 0.1٪ يوم الثلاثاء.

وأصبحت درجات الحرارة في تكساس الآن منخفضة بما يكفي لتجميد سوائل النفط والغاز عند رأس البئر وفي خطوط الأنابيب الموضوعة على الأرض، كانت الولايات المتحدة تضخ حوالي 11 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات حكومية.

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