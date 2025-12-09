استقرار النفط مع ترقب لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وقرار الفائدة الأميركية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بعد أن هبطت اثنين بالمئة في الجلسة السابقة مع ترقب المشاركين في السوق محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا والقرار الوشيك بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتان، أو 0.03%، لتصل إلى 62.47 دولارًا للبرميل الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.84 دولارًا، بانخفاض 4 سنتات، أو 0.07%.

وانخفضت عقود النفط الخام الأميركية أكثر من دولار يوم الاثنين بعد أن استأنف العراق الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 النفطي التابع لشركة لوك أويل، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في العالم.

ستشارك أوكرانيا خطة سلام منقحة مع الولايات المتحدة بعد محادثات في لندن بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي وزعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

كما يترقب الرادار قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر صدوره يوم الأربعاء، حيث تقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 87%.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون في شركة BMI وجود فائض في سوق الطاقة، وهو ما يقولون إنه سيبقي الأسعار تحت الضغط في عام 2026.

وتقول شركة بي إم آي : "على الرغم من أن الكثير يعتمد على استجابة أوبك+ لانخفاض الأسعار في الربع الأول من عام 2026، فإننا ينبغي أن نشهد تعافي أسعار النفط الخام خلال الفترة المتبقية من عام 2026 على خلفية انخفاض الإنتاج الناجم عن تباطؤ نشاط النفط الصخري في الولايات المتحدة والنمو المطرد في الاستهلاك مما يدفع الأسواق إلى التوازن بشكل أكبر".