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استقرار السوق العالمية بعد كلمات بايدن "السرية"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-24T20:16:15+0000
استقرار السوق العالمية بعد كلمات بايدن "السرية"

شفق نيوز/ تنفست الأسواق العالمية مساء الخميس، عقب موجة من ارتفاع أسعار النفط والذهب، وتذبذب في أسعار الغاز والمعادن، فضلاً عن مؤشرات الأسهم.

ويأتي ذلك، بعد دقائق من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ ناشد شركات النفط والغاز بألّا تستغل تطورات الأزمة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن إعلانه تحرير مزيد من النفط من احتياطي الولايات المتحدة، هذا ما دفع بشكل غير مباشر إلى تقليص السوق لمؤشراته التي قفزت مع انطلاق المدافع الروسية صوب الاراضي الاوكرانية.

ورصدت وكالة شفق نيوز، تطورات السوق حول العالم، حيث قلص سعر الذهب مكاسبه بحدة، مع إعادة تقدير المستثمرين الخطر، كما هبط سعر النفط إلى 96 دولاراً للبرميل، بعد أن وصل لـ105 دولارات.

في حين هبط سعر الغاز الطبيعي، إلى 4.662 دولار، بينما قلصت مؤشرات إس آند بي 500، الخسائر، وأصبح مؤشر "ناسداك" يتداول بـ"اللون الأخضر"، أما مؤشر الدولار، فقلص المكاسب من 97.70 إلى 97.0.

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