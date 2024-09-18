استقرار الذهب وسط ترقب لإعلان الاحتياطي خفضا "كبيراً" للفائدة

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفضا كبيرا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.

ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0224 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب، الإثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولارا.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولارا.

ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.

وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد استثمارا مفضلا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 30.42 دولارا للأونصة. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 979.85 دولارا. كما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1109.42 دولارات.