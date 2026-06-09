استقرار الذهب وسط ترقب لوقف اطلاق النار "الهش" بين إسرائيل وإيران

شفق نيوز - متابعة

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارا إذ يعكف المتعاملون على تقييم وقف إطلاق النار ​الهش بين إسرائيل وإيران مع ترقب أي ‌مؤشرات على إحراز تقدم في الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط وتركيز الاهتمام على المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار ​الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4332.50 ​دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0222 بتوقيت جرينتش. وفي ⁠الجلسة السابقة، سجل الذهب أدنى مستوى له ​في أكثر من شهرين.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 4357.10 دولارا، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "يسود الهدوء تعاملات الذهب، ​إذ يتشكك المتعاملون في استمرارية وقف إطلاق ​النار بين إيران وإسرائيل ويبقون على حذرهم قبل صدور بيانات ‌التضخم ⁠الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، والتي ستساعد في تشكيل توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي".

أعلنت إيران وإسرائيل أمس الاثنين وقف تبادل الهجمات بعد مناشدة من الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب، ​غير أن ⁠طهران حذرت من أنها ستستأنف الأعمال القتالية إذا واصلت إسرائيل استهداف حزب ​الله في لبنان.

ويستعد المستثمرون لبيانات مؤشر ​أسعار ⁠المستهلكين لشهر مايو أيار في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس ⁠الاحتياطي ​الاتحادي.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية ​0.7 بالمئة إلى 67.71 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1751.39 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم ​0.8 بالمئة إلى 1213.89 دولارا.