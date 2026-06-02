استقرار الذهب وسط ترقب لملفي الشرق الأوسط والتضخم

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لوقف إطلاق النار الجزئي بين حزب الله وإسرائيل، وانتظارهم مزيداً من التفاصيل بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وثبت سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4484.49 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 00:48 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 4514.30 دولاراً.

وكان لبنان قد أعلن أمس الاثنين عن وقف جزئي لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فيما يُعد خفضاً محدوداً لتصعيد الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وأجج التوترات الإقليمية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت سابق أمس، أن طهران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، وقد تنهي حالة التهدئة التي صمدت إلى حد بعيد منذ أوائل نيسان/ أبريل الماضي. من جهته، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران مستمرة "بوتيرة سريعة".

ويترقب المستثمرون حالياً بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وتقرير التوظيف، المقرر صدورهما في وقت لاحق هذا الأسبوع، لتقييم قوة سوق العمل في ظل القلق المتنامي بشأن الضغوط التضخمية المغذاة من صراعات الشرق الأوسط. كما تتوجه الأنظار صوب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستشراف مسار السياسة النقدية المقبلة.

وفي غضون ذلك، أعلن (إس.بي.دي.آر جولد ترست)، أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، تراجع حيازاته من المعدن النفيس بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 938.03 طن يوم الجمعة الماضي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 74.92 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة مسجلاً 1928.65 دولاراً، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1359.25 دولاراً.