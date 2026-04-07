استقرار الذهب وسط ترقب الأسواق لتطورات التوتر الأمريكي – الإيراني

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق قبيل انتهاء المهلة التي حددها دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

وسجل الذهب الفوري تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 4640.93 دولارًا للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4666.70 دولارًا.

ويأتي هذا الاستقرار مع ترقب المستثمرين لمآلات التصعيد السياسي، خاصة بعد رفض إيران وقف إطلاق النار المؤقت، وتمسكها بإنهاء دائم للصراع، مقابل تهديدات أمريكية باتخاذ إجراءات أقوى في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة.

في الوقت ذاته، يضغط ارتفاع أسعار النفط — التي تجاوزت 110 دولارات للبرميل — على الأسواق، ما يعزز المخاوف من عودة التضخم عالميًا.

كما تترقب الاسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس من الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، والتي ستلعب دورًا مهمًا في تحديد توجهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت المعادن الأخرى تراجعًا، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.9%، والبلاتين بنسبة 1.1%، والبلاديوم بنحو 0.5%، وسط استمرار الضغوط على الأسواق العالمية.