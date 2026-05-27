استقرار الذهب وسط ترقب المحادثات الأميركية الإيرانية وبيانات الفيدرالي

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقراراً مع ترقب المستثمرين تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انتظار مؤشرات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

واستقر الذهب الفوري عند 4504.95 دولاراً للأونصة، فيما بقيت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم حزيران/يونيو دون تغيير عند 4503.90 دولاراً.

ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعد اتهام إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استهداف مواقع قرب مضيق هرمز، في وقت قال فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق “بضعة أيام”.

كما تتابع الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المرتقبة، بحثاً عن مؤشرات تتعلق بالتضخم ومسار أسعار الفائدة.

وقال محللون إن استمرار التوترات الجيوسياسية إلى جانب توقعات السياسة النقدية الأمريكية يبقى من أبرز العوامل المؤثرة على حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 76.83 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.9%، بينما استقر البلاديوم.