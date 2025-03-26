استقرار الذهب مع تزايد المخاوف بشأن خطط ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع قيام المشاركين في السوق بتسوية مراكزهم قبل خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة، والتي يخشون أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتعوق النمو الاقتصادي.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,019.72 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 3,023.60 دولاراً.

وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجيات السلع الأساسية في بنك ANZ: "هناك مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي، وكذلك التضخم. ومن المرجح أن تواجه الولايات المتحدة سيناريو ركود تضخمي، وهذا قد يدعم الأسعار".

وهبطت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات في مارس/آذار، مع مخاوف الأسر من الركود في المستقبل وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية.

وتتجه الأضواء الآن إلى التعريفات الجمركية المتبادلة المحتملة التي قد تفرضها الإدارة الأميركية في الثاني من أبريل/نيسان، مما تسبب في بعض التوتر في السوق.

من المرجح أن تكون سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب تضخمية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتكثيف التوترات التجارية.

وارتفع الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه وسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بنسبة 15% حتى الآن هذا العام، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولارًا في 20 مارس.

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انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 33.69 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 975.45 دولارًا. وخسر البلاديوم 0.3% ليصل إلى 953.45 دولارًا.