استقرار الذهب مع ترقب للمركزي الأميركي في خفض اسعار الفائدة

استقر الذهب، يوم الثلاثاء، مع وضع المستثمرين في الحسبان إلى حد كبير خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، بينما يستعدون لإشارات إلى أن البنك المركزي الأميركي ربما يمضي في دورة تخفيف أبطأ من المتوقع في اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين ويبدأ في وقت لاحق اليوم.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4,186.99 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:31 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتصل إلى 4,215.80 دولارًا للأوقية.

وأغلق المؤشر الرئيسي لوول ستريت على انخفاض يوم الاثنين، مع انخفاض مؤشر داو جونز بنحو نصف في المائة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من ثلث في المائة، وانخفض مؤشر ناسداك بشكل متواضع.

في وقت سابق من هذا الشهر، أشار باول خلال مؤتمره الصحفي إلى توجه متشدد لخفض أسعار الفائدة. ولذلك، يُعيد المستثمرون في سوق سندات الخزانة الأمريكية النظر في مراكزهم.

لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى له في شهرين ونصف يوم الاثنين. ويزيد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل السبائك.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع " خفضا متشددا " لأسعار الفائدة هذا الأسبوع مصحوبا بتوجيهات وتوقعات تشير إلى عتبة عالية لمزيد من التيسير في العام المقبل.

وتقدر الأسواق الآن احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 9 و10 ديسمبر بنسبة 87%، انخفاضا من 90% يوم الاثنين، وفقا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME.

واستقرت الفضة عند 58.10 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 59.32 دولارا يوم الجمعة، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1650.20 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1471.25 دولارا.