استقرار الذهب مع ترقب تطورات الشرق الأوسط وقرارات الفيدرالي الأميركي

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين للتطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط، بعد إعلان الرئيس الأمريكي Donald Trump إيقاف هجوم كان مخططاً ضد إيران لإفساح المجال أمام مفاوضات تهدف لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وسجل الذهب الفوري انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 4560.39 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 02:28 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس يوم الاثنين أدنى مستوى له منذ 30 مارس الماضي. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.1% إلى 4563.50 دولاراً للأونصة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر أبريل، والمقرر صدوره يوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض إن كيفن وارش سيؤدي اليمين الدستورية، يوم الجمعة، رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في وقت يواجه فيه البنك المركزي تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع التضخم والضغوط المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.

كما انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2%، ما ساهم في تهدئة بعض المخاوف التضخمية، في حين يُنظر إلى الذهب تقليدياً كأداة تحوط ضد التضخم.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.3% إلى 76.63 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1969.84 دولاراً، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1401.74 دولار للأونصة.