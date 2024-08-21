استقرار الذهب مع ترقب تخفيضات الفيدرالي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عن مستوياتها المرتفعة القياسية، يوم الأربعاء، بعد موجة صعود غذتها تدفقات صناديق غربية وتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.يأتي ذلك بينما يستعد المستثمرون لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أجل الحصول على وضوح بشأن مدى التخفيضات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2517.38 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:38 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولارا يوم أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2555.20 دولارا.

وينتظر المتداولون الآن محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو/تموز، والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، وخطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة في جاكسون هول.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 29.52 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 953.35 دولارا، وأضاف البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 929.27 دولارا.