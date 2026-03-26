استقرار الذهب مع استمرار الحذر في الأسواق

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ترقب الأسواق مؤشرات أوضح بشأن محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وسط استمرار الحذر بفعل التوترات الجيوسياسية.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 4503.29 دولارات للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة 1.2% لتصل إلى 4500 دولار.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة المستثمرين لمستجدات المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، حيث أكدت إيران أنها تدرسه دون نية حالياً للدخول في مفاوضات، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

في المقابل، أسهم ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل في زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يدعم الذهب كملاذ آمن، لكنه يتأثر سلباً في الوقت ذاته بارتفاع أسعار الفائدة.

ومع استمرار التوترات، أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، ما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، ودفع المستثمرين إلى الترقب بدلاً من اتخاذ مراكز كبيرة.

وفي السياق ذاته، لم تعد الأسواق تتوقع أي تخفيض لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين على الأقل.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد شهدت تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.1%، والبلاتين بنسبة 0.7%، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.4%.