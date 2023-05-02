استقرار الذهب في أسواق بغداد وارتفاعه في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (2 أيار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 392 الف دينار، وسعر الشراء 388 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 362 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 358 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الف دينار و 400 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 370 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الفا، فيما سجل عيار 22 بيع 430 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 410 آلاف دينار عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).